5月18日に新潟県上越市内にあるホームセンターのペットショップから逃げ出し、行方不明となっていたヘビ。脱走劇から1週間以上が経過した26日、店内で生きた状態で発見されました。 18日、上越市下門前のホームセンターにあるペットショップから逃げ出していたのは茶褐色でまだら模様が特徴的な東南アジアに生息するヘビ『マラヤンブラッドパイソン』1匹です。 【リポート】 「警察官が厚手の手