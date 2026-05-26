いまや世界でも人気が高まる「日本茶」、熊本は全国的に見ても有数の茶の生産地です。昨年度の生産量は1140トンで、5年連続で全国7位となっています。しかし、福岡県の「八女茶」や佐賀県の「嬉野茶」などと比べ、知名度が低いのが課題でした。こうした中、熊本のお茶のブランド力をあげるため熊本県農業研究センターが熊本初の挑戦をしました。1200年以上の歴史がある日本茶。おもてなしに欠かせないものとして親しまれ、現