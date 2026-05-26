舞台「ガチアクタ」の公式サイトおよびSNSが26日に更新。27、28日公演を中止すると発表した。26日の公演中に主人公役の俳優・今牧輝琉（22）が足を負傷していた。同舞台は、26日の18時30分開始公演が、開演後に急きょ中止となった。上演中に今牧が足を負傷し、公演継続は難しいと判断した。舞台公式サイトで、「舞台『ガチアクタ』に出演中のルド役・今牧輝琉さんが、本日5月26日（火）18:30公演の上演中に足を負傷されまし