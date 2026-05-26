【ワシントン＝阿部真司】米紙ウォール・ストリート・ジャーナルなどは２５日、米中央軍が自衛のためイラン南部の軍事拠点を攻撃したと報じた。戦闘終結に向けた米イランの協議が大詰めを迎えており、米中央軍の報道官は同紙に「自制を保ちながら部隊を防衛している」とコメントした。米ＦＯＸニュースは米政府高官の話として、イランの精鋭軍事組織「革命防衛隊」の船舶２隻がホルムズ海峡で機雷を敷設しているのを発見し、攻