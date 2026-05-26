長崎―琉球第1クオーター、ダンクシュートを決める長崎・馬場＝横浜アリーナバスケットボールのりそなBリーグのシーズン王者を決めるプレーオフ、チャンピオンシップ（CS）は26日、横浜アリーナで2戦先勝方式の決勝第3戦が行われ、長崎（西地区1位）が琉球（ワイルドカード）に72―64で競り勝ち、2勝1敗で初優勝を果たした。5季連続で決勝に進出した琉球は3季ぶり2度目の王座に届かなかった。1部（B1）昇格3季目の長崎は強度