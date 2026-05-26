カブスとマイナー契約を結んだ常松広太郎外野手（22）が26日、自身のインスタグラムを更新。一般女性との婚約を改めて報告した。常松は「婚約しました」と改めて報告するとともに、婚約者をお姫様抱っこするショットを投稿した。「恋人であり、最高の親友。これからは『お嫁さん』になります！笑」と伝えた。そして「僕達らしく楽しい家庭にしていきます！」とつづった。25日に自身のXで常松は「お騒がせしています。昨夜