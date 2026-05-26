「阪神０−４日本ハム」（２６日、甲子園球場）阪神は今季３度目の完封負けで連勝は「５」でストップ。交流戦は黒星発進となった。打線は中野が今季初の１番、ドラフト１位・立石（創価大）がプロ初の２番と新たな組み合わせで臨んだが、昨年の沢村賞投手・伊藤の前に八回まで三塁すら踏ませてもらえなかった。九回に森下、佐藤輝、大山の３連打で満塁の好機を作ったが、木浪、高寺、代打小幡が倒れた。デビュー戦から５戦