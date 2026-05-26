アイドルグループ「FULIT BOX（フリットボックス）」の立花ことりが26日までにインスタグラムを更新。ビキニ姿を公開した。立花は「週刊FLASH発売中」とグラビア掲載を告知し、ビキニ姿を投稿。カラフルなチェックのビキニを着用し、圧倒的な美スタイルを披露している。この投稿にフォロワーからは「スタイル良スギィー！！」「ぷりぷりすぎ！！」「ほんと可愛いし美しすぎる」「健康的で素敵」とコメントが寄せられている。