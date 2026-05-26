◆日本生命セ・パ交流戦２０２６広島１―３ロッテ（２６日・マツダスタジアム）広島の連勝が２で止まった。逆転負けで借金は７に戻った。小園海斗内野手は今季２度目のベンチスタート。８回１死で代打で登場し、遊ゴロに倒れた。新井監督は「きょうの試合に勝つためにベストなメンバーを出している」と説明した。小園は２４日・中日戦（バンテリンＤ）で初回２死一、二塁、鵜飼の三遊間のゴロに追い付きながらも捕球でき