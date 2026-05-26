◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神０―４日本ハム（２６日・甲子園）阪神のドラフト１位・立石正広内野手（創価大）が４打数無安打２三振に倒れ、デビューからの連続試合安打も「５」で止まった。昨季の沢村賞右腕・伊藤の前に手も足も出なかった。初めて「２番・三塁」でスタメン出場し、初回は中飛。４回は遊ゴロに倒れた。６回は変化球に空振り三振を喫し、８回は直球を見逃し三振。「最後になって、変な力みとか焦り