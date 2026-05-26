◆第９回葵Ｓ・Ｇ３（５月３０日、京都競馬場・芝１２００メートル）＝５月２６日、美浦トレセン２連勝での重賞制覇を目指すロジケープ（牡３歳、美浦・尾形和幸厩舎、父ロジユニヴァース）はこの日、坂路を２本。１本目が６７秒４、２本目が６５秒７だった。１週前追い切りは４戦連続でコンビを組む丹内祐次騎手を背に坂路で５２秒６―１２秒０をマーク。終始、持ったままの楽な手応えで一杯に追われたブライトラン（３歳未勝