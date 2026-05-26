◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ＤｅＮＡ１―７オリックス（２６日・横浜）ＤｅＮＡの筒香嘉智内野手が、体調不良のため交流戦初戦を欠場した。ベンチ入りメンバーからも外れた筒香について、相川亮二監督は試合後、「体調不良です」と理由を明らかに。次戦以降の出場については「様子を見て判断する」としている。