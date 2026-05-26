◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ＤｅＮＡ１―７オリックス（２６日・横浜）オリックス・若月健矢捕手が、プロ野球５４４人目の通算１０００試合出場を達成した。５回終了後、記念ボードが贈呈された。「忘れていました（笑）。今まで使っていただいた監督さんに感謝ですね」と、プロ１３年目での到達を喜んだ。この日は「８番・捕手」で出場し、先発・九里を８回１失点にリード。打撃では６回１死一塁でルイーズから右越え