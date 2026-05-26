子どもの健康や体のことについて、知っておくといざというとき安心！トリートマンといっしょに楽しく学びましょう。元気いっぱいに動き回る子どもたちに、日常茶飯事なのが「切り傷」や「すり傷」。「いつものことだから、絆創膏を貼っておけば大丈夫！」と思いがちですが、じつは傷の種類や深さによって、家でのケア方法や病院へ行くべきタイミングは大きく異なります。いざというときに焦らないための正しい初期対応と、見極め