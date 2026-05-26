歌手・あの（年齢非公表）の所属事務所「トイズファクトリー」が26日、公式サイトを更新。あのとタレント・鈴木紗理奈（48）を巡る騒動についてお詫び文を掲載した。同日、鈴木も同様に、所属事務所を通じて謝罪した。「トイズファクトリー」は公式サイトに「（お詫び）あのに関する一連の事態について」と題した文書を掲載。「平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。この度、弊社所属あのが出演する番組に関する一