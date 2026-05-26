◇交流戦巨人3―8ソフトバンク（2026年5月26日東京D）急きょ指揮を執ることになった巨人・橋上秀樹監督代行（60）の“初陣”は、ソフトバンクに8失点の大敗。監督辞任の激震が走ったチームも5連敗となった。先発の則本が3回に1イニングで3本塁打を浴びるなど、4回6安打7失点と大誤算。打線も相手先発の大津に要所を押さえられた。橋上監督代行は阿部監督が座っていた席には座らず、ベンチ内を動き回り、コーチ陣と意見