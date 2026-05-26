女子シングルス1回戦の第3セットで途中棄権し、車いすで運ばれる内島萌夏（手前）＝パリ（共同）テニスの全仏オープン第3日の26日、女子シングルス1回戦で世界ランキング107位の内島萌夏が世界ランク182位のクレア・リウ（米国）と対戦し第3セット途中に棄権した。開幕前の発熱に加え、30度を超えた気温、厳しい条件下で内島は苦悶の表情を浮かべ、大会関係者にもらった錠剤を飲む場面もあった。ふらふらになりながら女子シン