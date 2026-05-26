◇交流戦阪神0―4日本ハム（2026年5月26日甲子園）阪神のドラフト1位・立石正広内野手（22）はプロ初の2番でスタメンも出場6試合目で初の無安打に終わった。19日の初昇格からビッグインパクトを残して鮮烈デビューを飾った黄金ルーキーの前に立ちはだかったのは昨季の沢村賞右腕の日本ハム・伊藤。初回1死で迎えた第1打席はカットボールを捉えきれず中飛に倒れた。4回先頭で迎えた第2打席はツーシームを振りにいくも遊