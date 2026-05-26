5月22日（金）の『マツコ＆有吉 かりそめ天国』では、マツコ・デラックスと有吉弘行が“同じものを食べ続ける偏愛”について熱いトークを繰り広げた。【映像】マツコ、毎日でも食べたい…超意外なコンビニ飯「結局いちばん好き」「初めて食べた後、連続で食べに行くほど気に入った食べ物はありませんか？」という視聴者からの投稿が紹介された。有吉は「ステーキ屋さんでバイトしていたけど、（まかないが）200日ぐらいハンバーグ