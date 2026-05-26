日本サッカー協会(JFA)は26日、31日から6月11日までスペイン遠征を行うU-20日本女子代表メンバーを発表した。遠征中には3試合を行う予定となっており、6日にU-20カナダ女子代表、9日にU-20イングランド女子代表と対戦。3日にも試合が行われるが、現時点で対戦相手は未定となっている。【スタッフ】監督:井尻明コーチ:関根麻里GKコーチ:小林忍フィジカルコーチ:中西健一郎テクニカルスタッフ:見汐翔太【選手】▽GK23 岩崎有波(