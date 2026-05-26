3月シリーズで浮かび上がった課題にも向き合い、北中米W杯への最終仕上げを進める構えだ。日本代表DF渡辺剛(フェイエノールト)が国内合宿2日目を迎えた26日の練習後、報道陣の取材に応じ、3月に行われた国際親善試合イングランド戦(○1-0)に言及。終盤は押し込まれる戦いが続き、空中戦でゴール前を狙われる時間帯もあったなか、「ここからしっかり話したい」とピッチ外でのコミュニケーションに活路を見い出した。渡辺は北