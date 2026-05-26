国際サッカー連盟(FIFA)は26日、北中米ワールドカップのベースキャンプ地リストを発表した。日本代表とグループリーグで対戦するオランダはカンザスシティ、チュニジアはモンテレイ、スウェーデンはダラスにそれぞれ拠点を構えることが決まった。日本代表はすでに日本サッカー協会(JFA)から発表されているように、6月8日からナッシュビルでベースキャンプを実施する。グループリーグ2試合はダラスで行われるが、酷暑が予想され