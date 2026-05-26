5月26日、横浜アリーナで「りそなグループ B.LEAGUE FINALS 2025-26」長崎ヴェルカ（西地区1位）vs琉球ゴールデンキングス（西地区3位）のGAME3が行われた。 1勝1敗で迎えた運命のGAME3。優勝をかけた一戦に、長崎はイ ヒョンジュン、ジャレル・ブラントリー、熊谷航、馬場雄大、アキル・ミッチェル、琉球はヴィック・ロー、岸本隆一、松脇圭志、ジャック・クーリー、アレック