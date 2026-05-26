共働きなのに家事は妻任せ。「亭主に風呂も入れてくれないの？」20歳年上夫の発言に唖然▶▶この作品を最初から読むシングルマザーの家庭で育った会社員の松本りこ（24歳）は、幼い頃から母の代わりに家事をこなし、弟の面倒を見るのが当たり前。そんな環境で育ったこともあり、恋愛では「つい世話を焼きすぎてしまう」気質が原因で、「母親みたい」「所帯じみてる」と煙たがられ、いつも振られてしまいます。そんな彼女