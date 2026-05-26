5月26日の「踊る！さんま御殿!!」にて「住まいのトラブル110番」を放送。ゲストには、ミラノ・コルティナ五輪混合団体にて銅メダルを獲得したノルディックスキー・ジャンプ女子・郄梨沙羅が初登場する。あまりバラエティ番組に出演することがないため、さんまとは初対面。郄梨が「8歳から（ジャンプを）始めて、21年くらいです」と自己紹介をすると、さんまは「その時間がラージヒルやねんな。こういうことを言うのが