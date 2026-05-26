老朽化による解体のため閉館する大阪松竹座で26日、最後の公演「御名残五月大歌舞伎」が千秋楽を迎え103年の歴史に幕を閉じた。同公演のために作られ、上方歌舞伎の代表的なシーンをつづった「當繋藝招西姿繪（つなぐわざおぎにしのすがたえ）」で最後を締めくくり、カーテンコールでは同作を監修した片岡仁左衛門（82）が登場。「あまりの高額の入場券…」と笑わせながら「心配しておりましたが、（最後の）2カ月連日大入り