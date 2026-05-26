VTuberの宝鐘マリンさんが、7月から日本テレビ系で第2期が放送されるTVアニメ『株式会社マジルミエ』のエンディングテーマを担当することになり、喜びのコメントを発表しました。『株式会社マジルミエ』は、『少年ジャンプ+』で連載されていた同名漫画が原作。内定がもらえず就職活動に苦戦する女子大生・桜木カナが、ある日、面接先で“怪異”と呼ばれる自然災害に巻き込まれてしまうことをきっかけに、魔法少女としての才能を見