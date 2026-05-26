脳梗塞（こうそく）を発症して手術を受けた元SKE48の鈴木愛來（さら、19）が26日、退院したことを自身のX（旧ツイッター）で明かした。今月に入院し、手術を受けたことを明かしていた。「今日、無事退院してきました」と報告。壮絶な手術跡もあるという。「注射の跡は23箇所、あざもたくさんできて、頭には大きな傷も残ってしまいましたが、先生や看護師さんをはじめ、本当にたくさんの方々に支えていただいてここまで来ること