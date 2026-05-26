「巨人３−８ソフトバンク」（２６日、東京ドーム）巨人が交流戦初戦でソフトバンクに大敗し、今季ワーストの５連敗を喫した。先発の則本は４回を６安打５四死球、７失点で３敗目。交流戦初戦は２３年から４連敗となった。阿部監督の辞任でこの日から指揮を執った橋上監督代行は「ちょっといろいろ心配がありましたけど。ゲームに入る前、選手の表情とかベンチの声をみる感じでは、試合に向かって本当に集中してるなというの