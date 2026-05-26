テレビ朝日系「ＭＥＧＵＭＩママのいるＢａｒ」が２５日に放送された。この日のゲストは、女性芸人・ヒコロヒー。ヒコロヒーは芸人としてのブレークのみならず、小説執筆などマルチに才能を発揮。昨年は同局系ドラマ「トーキョーカモフラージュアワー」で連ドラ初脚本を手がけた。ＭＥＧＵＭＩが感心しながら「脚本書くって、勉強したんですか？」と聞くと、ヒコロヒーは「本当にバイトみたいな感じで。売れてなかったとき