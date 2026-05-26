「阪神０−４日本ハム」（２６日、甲子園球場）日本ハムが快勝し、連敗を３で止めた。交流戦は２年ぶりの白星発進。就任５年目の新庄監督は通算３００勝目となった。先発の伊藤が今季初完封。９回７安打無失点の好投。１３三振を奪って、ハーラー単独トップとなる６勝目を挙げた。打線は六回にレイエスの中越え９号ソロで先制。七回には代打・カストロの左前適時打と相手暴投で３点を追加した。