関西電力大飯原発4号機＝福井県おおい町関西電力は26日、3月から定期検査に入っていた大飯原発4号機（福井県おおい町）の原子炉を起動した。5月28日に調整運転に入り、6月22日に営業運転を再開する予定。定検では、過去の定検で減肉傾向が確認されるなどした配管12カ所を耐久性の高いものに交換した。また、燃料集合体193体のうち85体も取り換えた。