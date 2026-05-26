ソフトバンクに敗れ、引き揚げる巨人ナイン＝東京ドーム不祥事で沈んだムードを振り払えなかった。阿部監督が辞任した巨人は交流戦初戦で投打に振るわずに完敗。橋上監督代行は「たくさん応援してくれている方もいる。その方たちに恥じないように、できることを精いっぱいやる」と臨んだが、新体制の初陣はほろ苦い結果に終わった。先発の則本は球威、制球とも精彩を欠いた。三回は1イニングで3本塁打を浴び、一挙5失点。4回で