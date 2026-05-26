今季初完封で6勝目を挙げた日本ハム・伊藤＝甲子園日本ハムが連敗を3で止めた。伊藤が今季初完封でパ・リーグ単独トップの6勝目。球威があり、無四球で13三振を奪った。六回にレイエスの一発で均衡を破り、七回に代打カストロの2点打などで3得点。阪神は連勝が5でストップ。