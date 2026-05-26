数々の演劇が行われてきた大阪松竹座の最後を飾るさよなら公演「御名残五月大歌舞伎」が26日、同所で千穐楽を迎え、103年の歴史に幕を閉じた。最後の演目となった夜の部「當繋藝招西姿繪（つなぐわざおぎにしのすがたえ）」を終え、カーテンコールでは人間国宝の歌舞伎俳優片岡仁左衛門（82）ら出演者が勢ぞろいであいさつした。拍手に包まれる中、黒の紋付きはかま姿で登場した仁左衛門は「いろいろお話を考えていたけど、頭が回