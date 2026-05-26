お笑いタレントのケンドーコバヤシが２６日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜・午後８時）に出演。昨年結婚した妻から言われた怖〜い言葉を明かす一幕があった。今回は「住まいのトラブル１１０番」。今年１月に第１子が誕生したケンコバは「結婚してかみさんと一緒に住んでるんですけど、元々、僕が持っていた物が消えていってるんですよ」とポツリ。「そんなすごい物じゃないんですけど、石川県に行って