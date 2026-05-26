忙しい毎日を過ごしている時こそ、ほっと一息つける時間を設けたいところ。そこで注目してほしいのが、【シャトレーゼ】で販売されているご褒美感があるビジュアルの「カップスイーツ」。345円（税込）で買えるカップスイーツシリーズで、至福のひとときを過ごしませんか？ 今回はフルーツ系とショコラ系の心ときめくようなスイーツをご紹介します。 暑い日にも食べやすそうなカップスイ