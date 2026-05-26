定番のボブスタイルに少し変化をつけたい大人世代には、レイヤーを加えた「プチウルフ」がオススメ。ウルフ特有のエッジを控えめにして、やりすぎた雰囲気にならない自然な仕上がりが楽しめるようです。今回は「TIECHEL 表参道」のスタイリスト@kitadani_koujiroさんのInstagram投稿から、大人の日常にすっとなじみそうな、プチウルフをご紹介します。 メリハリが際立つ王道のプチウルフボブ プチウルフとは、ふん