今回は、知人のC子さんから聞いたエピソードをご紹介します。 久しぶりに始めたパート先で出会ったのは、仕事ができる一方で、職場や周囲の人たちを見下すような発言を繰り返す大学生の新人B美さん。彼女の言葉や態度に、職場の雰囲気は徐々に悪くなっていきます。そんな中、忙しい時間帯にB美さんがミスを連発し──。 さまざまな人との出会い 息子が小学生になったのをきっかけに、久しぶりに社会復帰した