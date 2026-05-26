1日当たりの金利3％で現金を貸し付け、法定限度を超える利息を受け取ったとして、自称作業員の男が逮捕されました。 出資法違反の疑いで逮捕されたのは、名古屋市中区の自称作業員、小澤辰生容疑者(29)です。 警察によりますと、小澤容疑者は2023年9月から2024年8月までの間、20代の男性に法定の10倍に相当する1日当たりの金利3％で80万円を貸し付け、計208万円の利息を受け取った疑いが持たれています。 警察は