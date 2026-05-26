◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ＤｅＮＡ１―７オリックス（２６日・横浜）オリックス・岸田監督が、プロ野球５４４人目の通算１０００試合出場を達成した若月を称賛した。自身が現役時代には、バッテリーを組んだ経験もある間柄。「（積み重ねてきた数字？）本当にそうだと思います。満身創痍（そうい）な時期もあったと思うんですけど、その中でもあの子は痛いの、かゆいの言わんと、必死に出続けた結果。素晴らしいと思い