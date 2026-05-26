最近、ニュースや国会審議で「皇族数をどう確保するか」というテーマが取り上げられることが増えている。皇室は国の象徴として多くの公的活動を担っているが、その担い手である皇族の数は年々減少している。特に、女性皇族が結婚すると皇籍を離れる制度があるため、世代が進めば進むほど人数が減っていく構造になっている。 この流れが続けば、公務の分担が難しくなり、皇室活動そのものに支障が出る可能性もある。