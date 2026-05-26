警察車両の赤色灯自宅で練炭を燃やし、同居する妻（61）を一酸化炭素（CO）中毒にさせて殺害したとして、新潟県警は26日、殺人の疑いで新潟市南区、無職栗原英樹容疑者（61）を逮捕した。逮捕容疑は5月初旬、自宅の居間で七輪に練炭を置いて燃やし、妻美江子さんをCO中毒で殺害した疑い。県警は認否を明らかにしていない。県警によると11日、栗原容疑者が「妻が死んでいる」と110番した。駆けつけた警察官が居間で美江子さん