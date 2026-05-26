All About ニュース編集部では、2026年4月30日、全国10〜60代の女性275人を対象に、30代女性俳優に関するアンケートを実施しました。その中から、「手が美しいと思う30代女性俳優」ランキングの結果をご紹介します。【9位までの全ランキング結果を見る】2位：石原さとみ／48票2位にランクインしたのは、石原さとみさんです。2003年のNHK連続テレビ小説『てるてる家族』でヒロインを務めて以降、数々の話題作に出演しています。ドラ