健康にいいと分かっていても、運動を習慣化するのはなかなか難しいものです。やる気が保ちにくい理由の1つに、「運動は一度始めたらしばらく続けないと意味がない」という思い込みが挙げられます。「今週は忙しくて全然できなかったから、これまでの分は無駄になってしまった……」と、自分を責めてしまった経験はありませんか？ せっかく頑張っていても、少し間が空くことで「また最初からやり直しだ」と感じると、やる気がしぼん