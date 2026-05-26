フィギュアスケート選手でタレントの本田紗来さんは5月25日、自身のInstagramを更新。魅力的なモデルショットを公開しました。【写真】本田紗来のモデルショット「今日もめっちゃかわい〜」本田さんは「Ray7月号よろしくですっナナさんと紅葉さんとの恋愛トークも！連載『まっさら』も是非ご覧くださいなっ」とつづり、4枚の写真を投稿。1枚目は、黒いフリルトップスにデニムスカートを合わせた、スタイリッシュな姿です。2枚目