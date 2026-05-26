◇Bリーグ・チャンピオンシップ（CS）ファイナル最終戦長崎72―64琉球（2026年5月26日横浜アリーナ）2戦先勝方式の最終戦で、CS初挑戦の長崎（西地区1位）が琉球（ワイルドカード）を72―64で破り、参入5季目で初の頂点に輝いた。琉球は3季ぶり2度目の頂点を逃した。長崎は開始直後、2―2の場面で馬場が積極的にドライブを仕掛け、そのままダンクシュートを叩き込んだ。第2Q以降はリーグ3点シュート成功率No・1のイ・ヒ