女優・小池栄子が主演するＮＨＫのドラマ「ムショラン三ツ星」（土曜、後１０・００）第１話が２３日、放送された。現役で刑務所に勤務する管理栄養士・黒胗桂子氏のノンフィクション作品が原作。一流イタリア料理店の腕利きシェフ・銀林葉子（小池）が、ひょんなことから男子刑務所の管理栄養士に転職し、刑務官や受刑者たちとのトラブルや騒動を乗り越える姿が描かれる。葉子は、イタリアで名シェフ・ロレンツォの元で