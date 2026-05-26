「20年以上も前から店に来てくれていたのに、全然気づかなかったんです」【写真】ユーミンに20年間気づかなかった！洋食店に飾られた“約束のサイン”そう週刊女性に明かすのは、東京都世田谷区にある洋食店「キッチンマカベ」店主の奥さん。1961年創業という老舗店には地元住民はもちろん、長年通う有名人も少なくない。ユーミンこと松任谷由実も常連だったと判明したのは、2020年のコロナ禍だったという。「電話でテイクアウト