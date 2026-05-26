男子ゴルフの清水大成（27＝ロピア）が今月から大手旅行会社「阪急交通社（本社大阪）とアンバサダー契約を締結した。マネジメント会社が26日に発表した。同社が展開するゴルフ旅行プラン「スーパーゴルフパック」のアンバサダーとして幅広い年代に対し、ゴルフ旅の魅力を発信する。就任を記念した特別企画として今年12月18日から1泊2日の日程で、静岡カントリー浜岡Cで清水本人が参加する「限定ゴルフコンペツアー」を開催